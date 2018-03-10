В ЦИК исключили возможность снять кого-то из восьми кандидатов в президенты

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Все зарегистрированные кандидаты дойдут до выборов, сейчас уже по закону никого нельзя снять, заявила глава ЦИК Элла Памфилова в эфире телеканала НТВ в субботу.

"Все те восемь кандидатов, которые внесены в бюллетень, дойдут до финишной прямой", - сказала Памфилова.

Она отметила, что сейчас "уже невозможно" никого снять. "Была такая возможность, если бы кто-нибудь из кандидатов подал в суд на своих конкурентов до 9 марта. И тогда суд мог бы рассмотреть это за 5 дней до выборов. Сегодня уже не реально", - пояснила Памфилова.

В бюллетене, которые получат 18 марта избиратели, восемь кандидатов. Это Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский (перечислены по алфавиту).