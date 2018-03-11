Вертолет Путина попал под обстрел в Чечне в начале двухтысячных годов

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Вертолет президента России Владимира Путина был обстрелян боевиками во время посещения им места гибели псковских десантников в Чечне в начале двухтысячных.

В фильме Андрея Кондрашова "Путин", который выложен на странице его коллеги Дмитрия Киселева в сети "Одноклассники", рассказывается о героической обороне десантников шестой псковской роты в Чечне. Тогда в живых остались только шесть бойцов, погибли 84 десантника, уничтожив до 500 боевиков. Путин после этого встретился в Пскове с родственниками погибших и пообещал лично приехать на место боя, хотя оно еще целый год оставалось в тылу боевиков. В итоге Путин приехал на высоту, где погибли бойцы, но во время этого приезда президентский борт был атакован боевиками.

"Я-то решил, что это на самом деле салют, потому что Новый год был. Это уже летчики сказали: "Какой салют, мы под обстрелом", - поделился в фильме своими впечатлениями Путин.

В свою очередь, нынешний глава "Роснефти" Игорь Сечин, который был тогда с Путиным, рассказал, что после этого глава государства дал указание подготовить резервный вариант маршрута на машинах. "Дороги были заминированы, и, кстати говоря, на обратном пути сработал фугас", - сказал он.

В фильме отмечается, что тогда никто не пострадал по счастливой случайности и об этом даже не стали рассказывать.