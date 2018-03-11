Путин назвал своих дочерей трудоголиками

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сказал, что он не всегда требовательно относится к своим дочерям, но доволен тем, как они относятся к труду.

"Может быть, не всегда. Но быть требовательным - это не значит, не любить. Вот я знаю, что меня родители очень любили, я жил в атмосфере любви, это было для меня очевидным", - сказал Путин в фильме Андрея Кондрашова, который выложен на странице его коллеги Дмитрия Киселева в сети "Одноклассники".

Он заметил, что родители создавали для него условия развития. "Они были заточены на это, на мое будущее, жизненные успехи и результаты. В принципе, я того же желаю и своим дочерям. Они стараются, работают очень много, я в этом смысле очень доволен. Как они относятся, во всяком случае, к труду. Они - трудоголики", - сказал президент РФ.

Путин добавил, что его дочери обсуждают с ним меры, которые могли бы улучшить жизнь в России. "Ну, а как уж они будут строить свою личную жизнь, они уже взрослые люди, это уже в значительной степени находится в их руках", - сказал глава государства.

Также в фильме учительница Путина рассказала, что в детстве отец называл его разгильдяем, в особенности после того, как он стал заниматься спортом. Сам президент вспомнил, что его родители думали о его эстетическом воспитании и купили ему баян для занятий музыкой. "Я ни разу, поверьте мне, ни разу от отца в жизни не слышал, чтобы он выругался при мне матом. Никогда", - сказал Путин, заметив, что все это, несмотря на всю строгость отца.