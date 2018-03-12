Памфилова посчитала законным размещение в соцсетях фильмов о Путине

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Демонстрация в соцсети фильма "Путин" Андрея Кондрашова и других подобных кинокартин не является нарушением, так как избирательное законодательство не регулирует интернет.

"Нарушением это ничего считаться не может, поскольку мы не регулируем интернет", - сказала глава Центризбиркома Элла Памфилова, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

"Но если вы мониторите интернет, то смотрите все полностью. А фильм Манского (Виталий Манский, режиссер - ИФ)? Кондрашов, Соловьев, Манский, Ходорковский. Кто угодно. Законом это не регулируется", - подчеркнула Памфилова.

Она отметила, что "странно, когда избирательно кто-то из интернета что-то вытаскивает и закрывает глаза на другое"

"Нужно быть последовательным", - заметила Памфилова.

При этом она уточнила, что после выборов можно будет вернуться к вопросу о регулировании интернета в выборном законодательстве.

"На будущее будем думать по итогам выборов. А сейчас нравится - не нравится закон, плох или хорош. Мы работаем строго в его соответствии", - заключила глава ЦИК.

Накануне телеведущий Дмитрий Киселев выложил в своих аккаунтах в соцсетях "Вконтакте" и "Одноклассники" новый фильм своего коллеги Кондрашова "Путин". В фильм вошли интервью президента, архивная съемка, фамильные фотографии, личные истории с участием экс-председателя Совета министров Италии Сильвио Берлускони и бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера.