В Кремле не слышали официальных заявлений Лондона о причастности России к отравлению Скрипаля

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не слышали официальных заявлений политиков или представителей официальных властей Великобритании о якобы причастности России к инциденту, связанному с отравлением бывшего сотрудника ГРУ, агента британских спецслужб Сергея Скрипаля.

"Мы не слышали заявлений британских политиков или официальных представителей о том, что Россия причастна к этому делу", - сказал Песков в понедельник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, "речь идет, скажем так, о разных информационных упражнениях британских СМИ, которые не всегда славятся своей объективностью".

"Соответствующим образом надо относиться к этим сообщениям. Еще раз повторяю: мы не слышали каких-либо официальных заявлений на этот счет", - заявил Песков.

"В любом случае, это не является нашим вопросом", - добавил пресс-секретарь. "Упомянутый вами гражданин России, как вы знаете, работал на одну из специальных служб Великобритании. Происшествие произошло на территории Великобритании, и это никоим образом не является вопросом Российской Федерации, тем более руководства Российской Федерации", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее в понедельник газета The Times сообщила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй "близка к тому, чтобы предъявить России официальные обвинения" в попытке отравить нервно-паралитическим веществом Скрипаля и его дочь.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон 6 марта заявил, что Лондон намерен принять жесткие ответные меры в случае, если будет установлена причастность России к отравлению Скрипаля.

5 марта полиция Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в коме.

Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.