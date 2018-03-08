Скрипаль и его дочь находятся в коме

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, его дочь Юлия и прибывший на место их отравления полицейский находятся в коме, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на свои источники.

"Все трое находятся в коме в реанимации", - говорится в сообщении. Ранее в Скотланд-Ярде заявили, что отравление Скрипаля вызвано нервно-паралитическим веществом.

"Это рассматривается как серьезный инцидент, связанный с покушением на убийство с применением вещества нервно-паралитического действия", - заявил представитель Скотланд-Ярда Марк Роули.

Он сообщил, что двое пострадавших все еще находятся в больнице в критическом состоянии. Также в больнице находится полицейский, который первым прибыл на место происшествия, его состояние оценивается как тяжелое. При этом в полиции не указывают, о каком конкретно веществе идет речь.

5 марта сотрудники полиции Солсбери объявили, что близ одного из торговых центров города в воскресенье из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие были доставлены в больницу. Их состояние оценивается как критическое.

Сергей Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.