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В России Кокаиновый скандал

Защита фигуранта "кокаинового дела" обвинила ФСБ и МВД в провокации

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Адвокат одного из фигурантов "кокаинового дела" - Иштимира Худжамова - считает, что в отношении его подзащитного была совершена провокация, передает корреспондент "Интерфакса".

"В апелляционной жалобе защитник Худжамова указывает, что МВД и ФСБ искусственно создали условия на возникновение у обвиняемого умысла на совершение преступления, в котором его обвиняют", - огласила судья содержание апелляционной жалобы адвоката Худжамова в понедельник в Мосгорсуде, где рассматривается вопрос о законности продления его ареста.

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"Таким образом, считает адвокат, в отношении Худжамова была совершена провокация", - говорится в жалобе.

Кроме того, сам Худжамов зафвил, что фигуранты "кокаинового дела" участвовали в следственных экспериментах, чтобы выманить в Россию предполагаемого организатора контрабанды наркотиков из Аргентины Андрея Ковальчука.

По данным ЦОС ФСБ, в декабре 2017 года в результате проведения международной операции в Москве с поличным при получении партии наркотика, полностью замененной на муляжи, были задержаны трое граждан России, которым предъявлено обвинение в совершении вышеуказанных преступлений и избрана мера пресечения - содержание под стражей. В общей сложности из незаконного оборота изъято более 362 кг кокаина.

26 февраля стало известно, что в декабре 2017 года Тверской суд Москвы арестовал Али Абянова, Владимира Калмыкова и Худжамова. Предполагаемый организатор контрабанды кокаина Андрей Ковальчук арестован заочно на два месяца, которые будут исчисляться с моменты его фактического задержания. Он был задержан в Германии. 28 марта Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на его заочный арест.

Всем фигурантам "кокаинового дела" предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 229.1 (покушение на контрабанду наркотических средств) и ч. 3 ст. 30 - ч. 5 ст. 228.1 (попытка незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств в особо крупном размере) УК РФ.

Теги: Иштимир Худжамов, Аргентина
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