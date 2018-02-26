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Трое фигурантов аргентинского "кокаинового дела" с декабря арестованы в России

Есть обновление от 16:03

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Фигуранты уголовного дела о попытке контрабанды кокаина из Аргентины в Россию будут находиться под стражей до середины апреля, сообщила "Интерфаксу" и.о. пресс-секретаря Тверского суда Москвы Светлана Максимова.

"По ходатайству следователя в декабре 2017 года в отношении Али Абянова, Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 8 февраля в отношении обвиняемых Калмыкова и Худжамова мера пресечения была продлена до 13 апреля, в отношении Абянова - до 12 апреля", - сказала она.

По словам Максимовой, постановления о продлении обвиняемым меры пресечения обжалованы в Мосгорсуде.

Также в Тверском суде уточнили, что срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до 15 апреля. Всем трем фигурантам предъявлено обвинение по ч.3 ст.30 - ч.4 ст. 229.1 (покушение на контрабанду наркотических средств) и ч.3 ст.30 - ст.228.1 (попытка незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств).

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что трое фигурантов "кокаинового дела", в том числе бывший технический работник посольства РФ в Аргентине, были задержаны в Москве в середине декабря 2017 года. Он отметил, что уголовное дело по факту попытки контрабанды и сбыта наркотических средств было возбуждено Следственным департаментом МВД РФ 15 ноября 2017 года.

Как сообщали в МИД РФ, правоохранительные органы России и Аргентины вместе пресекли поставку крупной партии кокаина в Европу. Наркотик обнаружили готовым к отправке полтора года назад в одном из вспомогательных зданий посольства России в Буэнос-Айресе, кокаин принадлежал закончившему к тому времени командировку сотруднику технического состава учреждения. В МИД заявили, что в ходе операции были задержаны граждане России и Аргентины.

Перед этим аргентинские СМИ сообщили, что в российском посольстве в этой стране в 2016 году было обнаружено 12 чемоданов с кокаином, который готовился для переправки в Европу. Вес партии составлял почти 400 кг. Всего, как было установлено, к попытке организовать наркотрафик были причастны пять человек - двое в Аргентине и трое в России.

Теги: Россия, Аргентина
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