Луговой заявил о развитии ситуации с отравлением Скрипаля "по заранее проработанным лекалам"

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Поспешные обвинения России в возможной причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, прозвучавшие из уст премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, свидетельствуют о том, что ситуация вокруг этого дела развивается по заранее разработанному сценарию, считает член комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой, которого британские власти обвинили в причастности к смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году.

"Ситуация вокруг отравления Скрипаля идет по заранее проработанным лекалам на примере других историй. Поэтому столь поспешные заявления премьера Великобритании Терезы Мэй, особенно в отношении якобы сделанного в России нервно-паралитического вещества, как минимум, безответственны", - сказал Луговой в понедельник вечером "Интерфаксу".

По его словам, "любой химик или физик скажет, что для того, чтобы определить причастность или непричастность той или иной страны, как минимум, должны быть какие-то серьезные экспертизы на серьезном экспертном уровне".

"Когда в течение нескольких дней делаются такие заявления, это говорит только о безответственности заявившего и может свидетельствовать о том, что не ставится задача найти правду", - подчеркнул Луговой.

При этом член комитета по безопасности Госдумы не исключил того, что "в ближайшее время все будет засекречено, поскольку это единственный способ закрыть доступ общественности к материалам дела так же, как это было с делом Литвиненко".

Луговой пояснил, что при расследовании дела Литвиненко, когда материалы расследования были засекречены, адвокатам не позволили знакомиться с результатами экспертиз.

В понедельник стало известно, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, вероятнее всего, лежит на России. Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй перед членами парламента.

Она также сообщила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, которое разработано в России. В связи с этим посол РФ был вызван в МИД Великобритании.

5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

В Скотланд-Ярде пришли к выводу, что Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом. При этом в полиции не указали, о каком конкретно веществе идет речь.

Сергей Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.