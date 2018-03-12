МИД РФ назвал отравление Скрипаля попыткой подорвать доверие к РФ перед ЧМ-2018

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Отравление в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля стало поводом для развертывания полномасштабной кампании с целью дискредитации РФ и подрыва доверия к ней как к хозяйке ЧМ по футболу, заявили в понедельник в МИД РФ.

"Такие предложения (бойкотировать Чемпионат мира - ИФ) поступают не только от журналистов, но и от официальных лиц - в частности, министра иностранных дел Джонсона и председателя Комитета по иностранным делам Палаты общин Тугендхата. Поводом же стало отравление Скрипаля, расследование которого не только еще не завершено, а, по сути, еще и не начиналось. Это, однако, не помешало британским политикам уже сейчас сделать вывод о причастности к делу России, которую теперь следует наказать, например, отказавшись от поездки на Чемпионат мира", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

"При этом сами они, кажется, до сих пор не определились: кто же должен бойкотировать спортивное мероприятие - члены королевской семьи, чиновники и другие официальные лица или непосредственно сборная Англии по футболу? Хотим еще раз подчеркнуть: подобные провокационные вбросы, раздувающие антироссийскую истерию, лишь осложняют отношения между нашими странами и наносят удар по мировому спорту", - отметили в Москве.

На Смоленской площади отмечают, что "неоднократно предупреждали: перед началом Чемпионата мира по футболу в России западные СМИ развернут полномасштабную медиа-кампанию с целью дискредитации России и подрыва доверия к ней как к хозяйке этого спортивного мероприятия".

"Как мы и предполагали, особенно активно ведут себя англичане, которые никак не могут простить России, что именно нашей стране в честной борьбе досталось право проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года. Британские СМИ активно тиражируют призывы о бойкоте предстоящего Кубка мира", - заявляют в Москве.

В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, вероятнее всего, лежит на России. Она добавила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, которое разработано в России.

5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Сергей Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.