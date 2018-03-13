В России начали подготовку новых испытаний МБР "Сармат"

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Готовится очередное бросковое испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат", заявил на селекторном совещании начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Первый пуск этой ракеты состоялся в конце декабря прошлого года. В настоящее время на космодроме Плесецк полным ходом осуществляется подготовка очередного броскового испытания", - сказал Герасимов.

Он отметил, что "Сармат" способна нести боезаряды большой массы и огромной мощности. "При весе более 200 тонн, она имеет укороченный активный участок полета, обладает повышенными возможностями по преодолению противоракетной обороны, способна нести боезаряды большой массы и огромной мощности", - сказал Герасимов. "Сармат" по своим характеристикам превосходит все существующие типы межконтинентальных баллистических ракет", - добавил начальник Генштаба.

"В ходе бросковых испытаний планируется отработать более 50 задач", - сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. Он отметил, что испытания позволят подтвердить правильность принятых конструктивных решений по ракете, системам и агрегатам пусковой установки, а также отработать режимы предстартовой подготовки и циклограмму пуска ракеты. Создатели новой МБР планируют экспериментально подтвердить безопасность функционирования конструкции ракеты и ее систем, а также агрегатов и систем пусковой установки и надежность систем и агрегатов наземного стартового комплекса.

Он также сообщил, что в ходе очередного испытания МБР "Сармат" будут отработаны выход из шахты и запуск маршевого двигателя ракеты. "Основной целью проводимых испытаний является отработка минометного старта ракеты и ее начального движения с выходом из шахтной пусковой установки и запуска маршевого двигателя", - сказал он.

Каракаев отметил, что для проведения испытаний изготовлен макет ракеты комплекса "Сармат", он поставлен на 1-й Государственный испытательный космодром. "В настоящее время проводятся монтажно-сборочные работы, организована подготовка к проведению электрических проверок и заправке изделия компонентами ракетного топлива", - отметил командующий РВСН. Он подчеркнул, что "работы по подготовке испытаний проводятся в соответствии с графиком и обеспечены всеми необходимыми ресурсами".

Президент РФ Владимир Путин 1 марта этого года в Послании Федеральному Собранию сообщил, что министерство обороны совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли приступило к активной фазе испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой, получившей название "Сармат".