В Госдуме предложили объявить бесполетную зону над Сирией на случай атаки США

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В комитете Госдумы по обороне предлагают объявить бесполетной зоной воздушное пространство над Сирией в связи с имеющейся информацией о планируемом США ракетно-бомбовом ударе по правительственным кварталам Дамаска.

"Нам в этой ситуации необходимо готовиться к отражению нападения и защите - объявить бесполетной зоной все воздушное пространство над Сирией и сбивать все, что там будет летать и сделать об этом заявление", - сказал "Интерфаксу" во вторник первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Он считает, что "Америка не может отдать Сирию, так как это станет показателем отсутствия у нее возможности единолично властвовать на земле".

"И вот они идут по одной простой схеме, и это какое-то средневековье - отравления, яды, хлор, химикаты, химические атаки - то есть это дешевые трюки. Взяли камеру, позвали "Белые каски", кого-то пооткачивали, написали, что это химическая атака Асада, можно бомбить",- отметил Шерин.

Ранее во вторник начальник генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил о наличии достоверной информации о подготовке боевиками в Восточной Гуте провокации с использованием химоружия. "У нас имеется достоверная информация о подготовке боевиками инсценировки применения правительственными войсками химического оружия против мирного населения", - сказал он на селекторном совещании в Москве.

По словам Герасимова, США планируют обвинить правительственные силы Сирии в применении химического оружия. "В качестве ответной меры Вашингтон планирует нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска", - сказал Герасимов.

"В Дамаске в учреждениях и на объектах Минобороны Сирии находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон и военнослужащие военной полиции", - сказал начальник Генштаба. "В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим, Вооруженные Силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять", - сказал он.