Российские военные предупредили о подготовке боевиками провокации с химоружием в Восточной Гуте

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Сирийские боевики планируют провести провокацию в Восточной Гуте с использованием химического оружия, сообщил начальник генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"У нас имеется достоверная информация о подготовке боевиками инсценировки применения правительственными войсками химического оружия против мирного населения", - сказал генерал на селекторном совещании в Москве.

"Это подтверждается обнаружением лаборатории по производству химического оружия в освобожденном от террористов населенном пункте Афтрис", - добавил начальник Генштаба

По его словам, в нескольких районах Восточной Гуты собрана "массовка из привезенных из других районов женщин, детей и стариков, которым предстоит изображать жертв химического инцидента". "Там уже находятся активисты "белых касок" и съемочные группы с аппаратурой спутниковой видеотрансляции", - добавил начальник Генштаба.