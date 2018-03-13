Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Дагестан.

"В Махачкале у президента запланирована встреча с представителями общественности республики", - сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, позднее президент "также проведет отдельное совещание по вопросам социально- экономического развития Дагестана".

Визит Путина в Дагестан проходит на фоне антикоррупционных мер в республике.

В феврале в Дагестане были задержаны несколько высокопоставленных чиновников, в том числе и.о. председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов и два его заместителя - Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов. Кроме этого, были арестованы экс-министр образования республики Шахабас Шахов и мэр Махачкалы Муса Мусаев.