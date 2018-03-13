В Совфеде усомнились в изменении внешней политики госдепа с приходом Помпео

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Замена госсекретаря США вряд ли приведет к немедленному изменению внешней политики Вашингтона, в том числе по отношению к России, заявил замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

"Не надо думать, что эти рокировки немедленно изменят суть отношения коллективного Вашингтона к остальному миру, включая Россию", - сказал Климов "Интерфаксу" во вторник.

По его мнению, отставка Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США свидетельствует в первую очередь о "глубине внутриполитического кризиса в США".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил об отставке Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря и его замене нынешним директором ЦРУ Майком Помпео. В то же время место Помпео во главе Центрального разведывательного управления должна занять его заместитель Джина Хаспел. В случае утверждения на новой должности она станет первой женщиной во главе ЦРУ.

В этой связи Климов отметил, что Россия готова к сотрудничеству "со всеми".

"Мы со всеми готовы к сотрудничеству, двери открыты. Это же их суверенное право назначить того или иного человека. Мы будем работать со всеми, руководствуясь нормами международного права и собственными национальными интересами", - отметил он.