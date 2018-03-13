В России Война санкций

МИД РФ пообещал ответить Лондону на угрозы санкций из-за "дела Скрипаля"

Есть обновление от 18:44

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Россия не оставит без ответа возможные санкционные меры Лондона в отношении Москвы в связи с так называемым "делом Скрипаля", сообщили во вторник в МИД РФ.

"Любые угрозы принятия "санкционных" мер в отношении Российской Федерации не останутся без ответа. Это должна осознавать британская сторона", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского дипведомства по итогам вызова британского посла в МИД России.

Ранее во вторник посол Великобритании в РФ подтвердил, что премьер-министр Тереза Мэй объявит в течение среды о решении в связи с покушением на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь с применением отравляющего вещества.

Накануне Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также добавила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Однако сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона не будет отвечать на ультиматум Лондона в связи с "делом Скрипаля" до тех пор, пока Великобритания не выполнит свои обязательства в рамках конвенции о запрещении химического оружия и не обеспечит доступа к веществу, которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ и его дочь.

Отравление в Солсбери

5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Сергей Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

Теги: МИД РФ, Великобритания, Сергей Скрипаль
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