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В мире Отравление Сергея Скрипаля

Посол Великобритании вызван в МИД РФ

Есть обновление от 16:42

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Посол Великобритании Лори Бристоу во вторник вызван в МИД России.

"Сегодня в МИД вызван посол Великобритании в России", - сообщили "Интерфаксу" в МИД РФ.

Ранее глава британского МИД Борис Джонсон вызвал российского посла Александра Яковенко в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что России следует до вечера вторника дать ответ в связи с инцидентом с отравлением Скрипаля, а также предоставить в ОЗХО информацию по нейропаралитическому веществу.

"Мой друг (глава МИД Великобритании Борис Джонсон - ИФ) заявил российскому послу, что Российская Федерация должна немедленно предоставить полную информацию о программе (нейропаралитического вещества - ИФ) "Новичок" в Организацию по запрещению химического оружия. Также он потребовал, чтобы российское правительство дало ответ до конца завтрашнего дня", - сказала она, выступая в палате общин британского парламента.

По ее словам, глава МИД Великобритании также попросил посла РФ объяснить, каким образом нервнопаралитическое вещество оказалось в британском городе Солсбери.

"Это произошло в контексте хорошо отработанной модели российской государственной агрессии", - считает премьер.

В понедельник стало известно, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление Скрипаля, вероятнее всего, лежит на России. Об этом заявила Тереза Мэй перед членами парламента.

Она также сообщила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, которое разработано в России. В связи с этим посол РФ был вызван в МИД Великобритании.

5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

В Скотланд-Ярде пришли к выводу, что Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом. При этом в полиции не указали, о каком конкретно веществе идет речь.

Сергей Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

Теги: Великобритания, РФ, Сергей Скрипаль
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