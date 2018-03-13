Пользователи Telegram оспорили требование ФСБ предоставить ключи для расшифровки переписки

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Мещанский суд Москвы подан коллективный иск пользователей мессенджера Telegram, которые считают незаконным требование спецслужб о предоставлении ключей для расшифровки переписок в мессенджере, заявил адвокат, юрист общественной организации "Роскомсвобода" Саркис Дарбинян.

"Накануне в Мещанский суд был подан коллективный иск от 35 заявителей - пользователей Telegram, которые требуют признать незаконными действия ФСБ в части истребования у мессенджера ключей для расшифровки переписки всех его пользователей", - сказал Дарбинян во вторник "Интерфаксу".

По его словам, истцы считают, что действия спецслужбы ставят под угрозу распространение конфиденциальной информации пользователей мессенджера и нарушают их права, гарантированные законодательством, в том числе право на неприкосновенность частной жизни.

"Иллюзий не строим и ждем первую реакцию из суда", - сказал Дарбинян.

Как сообщалось, Верховный суд России 20 марта рассмотрит иск Telegram о признании недействующим приказа ФСБ РФ, устанавливающего процедуру предоставления ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей интернета.

Юристы мессенджера просят суд признать недействующим приказ ФСБ от 19 июля 2016 года №432 "Об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в сети "Интернет" в ФСБ РФ информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений пользователей интернета.

Оспариваемый приказ, утверждают адвокаты, был принят с существенными нарушениями. В частности приказ нарушает тайну частной переписки, контроль за которой возможен лишь с разрешения суда при расследовании уголовных дел о преступлениях средней и более тяжести.

Мировой суд Мещанского района Москвы 16 октября 2017 года оштрафовал Telegram Messenger LLP (Лондон) на 800 тыс. рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей. Telegram Messenger LLP подала на это решение жалобу, в которой приводит семь пунктов, являющихся, по ее мнению, основанием для отмены решения мирового суда. 12 декабря 2017 года Мещанский суд Москвы признал решение суда по этому делу законным.