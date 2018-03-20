ФСБ не сочла нарушением прав граждан требование ключей для расшифровки переписки в Telegram

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В ФСБ России считают, что запрашиваемая у Telegram информация для декодирования переписки пользователей мессенджера не затрагивает конституционные права граждан.

"Оспариваемый приказ не устанавливает никакого порядка предоставления информации, которая составляет охраняемую Конституцией тайну или информацию ограниченного доступа, и, таким образом, не нарушает конституционные права граждан", - заявил представитель ФСБ в Верховном суде России во вторник, где рассматривается иск Telegram к спецслужбе.

По словам представителя ФСБ, приказ, который мессенджер просит признать незаконным, "принят строго в рамках предоставленных ФСБ полномочий".

Представители Telegram просят Верховный суд признать незаконным приказ ФСБ от 19 июля 2016 года № 432 об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в интернете ведомству данных, необходимых для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых сообщений пользователей.