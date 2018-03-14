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Путин посетит строящийся Крымский мост

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в среду совершит рабочую поездку в ряд регионов Южного федерального округа - Краснодарский край, Республику Крым, Севастополь, сообщила накануне пресс-служба главы государства. Согласно сообщению, в ходе поездки Путин посетит строящийся Крымский мост. В Крыму президент России осмотрит новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта "Симферополь", а также побывает в Севастополе, информирует пресс-служба.

Строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года. Это самый длинный мост в России и Европе, его протяженность составит 19 километров. Пропускная способность - 40 тыс. автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 млн пассажиров и 13 млн т. грузов в год. Мост "растет" не от берега к берегу, а из земли или воды - вверх, одновременно по всей длине. У Крымского моста - почти 7 тысяч свай трех типов. В основном, это трубчатые сваи диаметром почти 1,5 м. Их длина варьируется в зависимости от сложности грунта. На самых трудных участках такие сваи погружают на глубину до 105 м, это высота 35-этажного здания. У моста - 595 опор. Две самые мощные опоры стоят с двух сторон фарватера - судоходного коридора. Под каждой - 95 стальных трубчатых свай длиной более 60 м с толщиной стенки до 40 мм. Примерно такой толщины броня у некоторых танков/

Теги: Россия, Крым, Владимир Путин
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