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Собчак не собиралась вести агитацию во время гуманитарной миссии в Крыму

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак в ходе предвыборных дебатов заявила, что не намерена вести агитационную кампанию в Крыму и собиралась поехать туда с гуманитарной миссией.

"Я не собираюсь там вести агитацию и никогда не собиралась. Но ко мне поступают тысячи обращений от крымских татар, от людей, которые потеряли там собственность. Я собиралась поехать в Крым с гуманитарной миссией", - сказала Собчак в ходе дебатов на Первом канале, трансляцию которых показали утром во вторник.

"Но, к сожалению, наши украинские коллеги ведут себя так, как ведут. Но я уверена, это не проблема народов России и Украины. Это проблема правительства Украины, которое ведет себя странным образом, и проблема правительства России", - добавила она.

Кандидат в президенты также высказала мнение, что еще в течение довольно продолжительного времени России "предстоит решать крымскую проблему, из-за которой у нас сегодня и санкции, и все беды, и огромное количество проблем со всем миром".

Как сообщалось ранее, Собчак обратилась в украинское посольство за разрешением посетить с гуманитарной миссией Крым, который считает украинским. Это обращение глава МИД Украины Павел Климкин назвал "политической шизофренией". По его словам, это был бы "законный въезд для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных выборов на оккупированной территории".

"Очень не хочется отвечать высшему должностному лицу суверенного государства в духе "сам такой", но задумайтесь: украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить их страну в строгом соответствии с ее законами... у кого из нас шизофрения?" - написала Собчак в ответ в Instagram.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.

Теги: Ксения Собчак
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