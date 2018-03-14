Песков усомнился в возможности ухудшения отношений с США со сменой госсекретаря

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Отношения России и США вряд ли могут ухудшиться еще сильнее после смены госсекретаря США, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вряд ли можно упасть ниже пола. В этом плане опасаться чуть низшего ухудшения (отношений) вряд ли приходится", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что, тем не менее, всегда остается надежда на конструктивизм и трезвый подход во взаимоотношениях России и США.

Во вторник президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Рекса Тиллерсона с должности главы Госдепартамента США. Его сменит директор ЦРУ Майк Помпео, а во главе Центрального разведывательного управления США впервые встанет женщина - Джина Хаспел, на данный момент являющаяся заместителем директора ЦРУ.