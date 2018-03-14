Калининградские судебные приставы обвинили начальника в домогательствах

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В Калининграде сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) направили обращение на имя главы ведомства и генеральному прокурору о сексуальных домогательствах со стороны одного из руководителей.

Как говорится в тексте обращения, имеющегося в распоряжении редакции, "7 марта 2018 года заместитель главного судебного пристава по Калининградской области Сергей Симоненко совершил насильственные действия сексуального характера" в отношении двух сотрудниц ведомства.

На место происшествия был вызван наряд полиции, потерпевшие написали заявления в правоохранительные органы. В настоящее по указанным фактам проводится доследственная проверка, отмечается в обращении.

Там также говорится, что замруководителя управления в дни после праздников находился на службе и оказывал на сотрудников моральное и административное давление.

Порядка 40 сотрудников, подписавших обращение, просят директора ФССП РФ Дмитрия Аристова прислать в Калининград независимую комиссию для проведения внутренней проверки.

В калининградком управлении СКР "Интерфаксу" сообщили, что "данную ситуацию не комментируют".