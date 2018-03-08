Слуцкий попросил прощения у женщин за причиненные им переживания

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий извинился перед женщинами, которых когда-либо обидел, и сказал, что произошло это не по злому умыслу.

"От всей души поздравляю вас с международным женским днем! Желаю крепкого здоровья, душевных сил и простого человеческого счастья! Пользуюсь случаем, хотел бы попросить прощения у тех из вас, кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания. Поверьте, не по злому умыслу", - написал он на своей страничке в фейсбуке в четверг.

Как сообщалось ранее, несколько журналисток обвинили Слуцкого в домогательствах и обратились в думскую комиссию по этике. Она намерена запросить объяснений депутата по этому поводу.