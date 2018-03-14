Кадыров поддержал Слуцкого в скандале с домогательствами

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал обвинения в домогательствах в адрес депутата Госдумы Леонида Слуцкого бредом.

"Слуцкого я называю братом. Он в трудные дни был с нашим народом. Сексуальные домогательства - полный бред. Возможно, сделал комплимент красивой девушке. Это долг настоящих мужчин", - написал Кадыров в своем твиттере в среду.

"Как к нему девушки пристают, я видел. Как он к кому-то - ни разу. Держись, Леонид, мы рядом", - сказал Кадыров.

Ранее стало известно, что комиссия Госдумы по этике обратилась к депутату Леониду Слуцкому за объяснениями в связи с поступившими жалобами на домогательства с его стороны. Таких жалоб уже четыре, заявил "Интерфаксу" глава комиссии Отари Аршба.

Аршба также отметил, что в настоящее время в комиссию по этике поступило четыре обращения по поводу Слуцкого: от журналисток Фариды Рустамовой, Дарьи Жук, Екатерины Котрикадзе и от Ксении Собчак. Ранее трое из обратившихся в комиссию, за исключением Собчак, сообщили в СМИ о домогательствах со стороны главы комитета Госдумы по международным делам Слуцкого.