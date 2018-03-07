Думская комиссия по этике запросила у Слуцкого объяснения

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Комиссия Госдумы по этике обратилась к депутату Леониду Слуцкому за объяснениями в связи с жалобами на домогательства с его стороны, заявил "Интерфаксу" глава комиссии Отари Аршба.

"Согласно положению о комиссии по любому поступившему обращению мы обращаемся за разъяснениями к тому коллеге, от которого оно поступило", - сказал Аршба в среду. Он добавил, что соответствующие запросы направлены Слуцкому.

Аршба также отметил, что в настоящее время в комиссию по этике поступило четыре обращения по поводу Слуцкого: от Фариды Рустамовой, от Дарьи Жук, от Екатерины Котрикадзе и от Ксении Собчак.

По словам главы комиссии, в настоящее время все депутаты находятся в регионах, и комиссия сможет собраться только после 18 марта, когда закончатся так называемые региональные недели.

"Постараемся в течение двух-трех недель", - сказал Аршба, отвечая на вопрос о возможных сроках рассмотрения обращений.

Ранее несколько журналисток сообщили о домогательствах со стороны главы комитета Госдумы по международным делам Слуцкого.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин позже заявил, что обсудил с руководителями всех фракций и вице-спикерами эту ситуацию.

"Эта тема звучит впервые, по прошествии многих лет. Мы постоянно общаемся с журналистками парламентского пула и это бы в любом случае стало бы поводом для разбирательства (...) Но как объяснить то, что истории прошлых лет стали звучать только сейчас? Тема в информационных трендах", - сказал Володин.

Сам депутат в свою очередь заявил, что "попытки сделать из Слуцкого русского Харви Вайнштейна больше всего похожи на дешевую, низкопробную провокацию".