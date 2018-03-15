Главные новости
В миреПостпред РФ при ООН назвал убийство Скрипаля невыгодным для РоссииВ миреГосдеп США осудил визит Путина в КрымВ миреЛондон жестко ответил на отравление Скрипаля. Обобщение
В России

Больше россиян стали считать присоединение Крыма благом для России

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство граждан РФ (86%, как и в марте 2014 года) по-прежнему поддерживают вхождение Крыма в состав РФ, не согласен с этим фактом каждый десятый (10% против 7% ранее), сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".

В миреГосдеп США осудил визит Путина в КрымГосдеп США осудил визит Путина в КрымЧитать подробнее

В целом, по мнению респондентов, воссоединение с Крымом принесло РФ больше пользы (70%), чем вреда (15%). Причем уверенность в этом заметно окрепла: в сентябре 2017 года о пользе присоединения Крыма говорили 63%, в августе и ноябре 2015 года - 59%.

Затруднились сказать, пошло ли на пользу России присоединение Крыма, 16% участников опроса, проведенного 7-12 марта среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

По данным социологов, с мнением, что в ситуации с Крымом Россия нарушила международные обязательства и договоренности, согласны 14% респондентов, почти три четверти (74%) опрошенных не поддерживают этот тезис. Нет ответа у 12%.

Рассуждая о том, каким образом будут развиваться отношения между Россией и Западом после конфликта вокруг Украины и Крыма, 46% респондентов предположили, что "все постепенно будет спущено на тормозах", и отношения постепенно вернутся к тем, которые были до этого инцидента". В то же время треть (34%) полагает, что "нас ожидает нарастание напряжения в отношениях, новый виток "холодной войны". Затруднился ответить каждый пятый (20%).

Теги: Крым
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
На российских дорогах появится новая желтая и синяя разметкаНа российских дорогах появится новая желтая и синяя разметка
Новый ГОСТ также легализует "вафельницу" на перекрестках и вводит обозначение разворотаПодробнее
 Участники предвыборных теледебатов довели до слез Ксению СобчакУчастники предвыборных теледебатов довели до слез Ксению Собчак
Из-за выкриков кандидатов Собчак не смогла выступить в отведенное ей времяПодробнее
 Россельхознадзор отказался от запрета на поставки молока из БелоруссииРоссельхознадзор отказался от запрета на поставки молока из Белоруссии
Решение, анонсированное в конце февраля, несколько раз откладывалось и в итоге было отмененоПодробнее
 Ротенберг пообещал открыть автомобильную часть Крымского моста после 9 маяРотенберг пообещал открыть автомобильную часть Крымского моста после 9 мая
Обещание прозвучало после пожелания Путина открыть автосообщение к летнему сезонуПодробнее
Взрывом повреждено несколько этажей в жилом доме в ПетербургеВзрывом повреждено несколько этажей в жилом доме в Петербурге
В результате ЧП, по предварительным данным, пострадали два человекаПодробнее
 Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона по "делу Скрипаля"Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона по "делу Скрипаля"
Сергей Лавров потребовал обеспечить доступ российской стороны к веществу, которым был отравлен экс-сотрудник ГРУПодробнее
 Адвокат режиссера Сенцова заявил о его готовности подать прошение о помилованииАдвокат режиссера Сенцова заявил о его готовности подать прошение о помиловании
"Ты или пишешь и едешь, или сидишь дальше", - сказал защитникПодробнее
 В России начали подготовку новых испытаний МБР "Сармат"В России начали подготовку новых испытаний МБР "Сармат"
Планируется отработать более 50 задачПодробнее
 Бывший начальник МУРа арестован по делу о коррупцииБывший начальник МУРа арестован по делу о коррупции
Виктор Трутнев обвиняется в посредничестве при передаче взяткиПодробнее
 В российском НИИ отказались комментировать сообщения СМИ о создании им газа "Новичок"В российском НИИ отказались комментировать сообщения СМИ о создании им газа "Новичок"
Власти Великобритании утверждают, что этим газом были отравлены экс-сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочьПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 14 марта6 фото
14 марта
Фотохроника 14 марта
Ушел из жизни Стивен Хокинг10 фото
14 марта
Ушел из жизни Стивен Хокинг
Ушел из жизни Олег Табаков13 фото
12 марта
Ушел из жизни Олег Табаков
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПостпред РФ при ООН назвал убийство Скрипаля невыгодным для РоссииВ миреГосдеп США осудил визит Путина в КрымВ миреЛондон жестко ответил на отравление Скрипаля. ОбобщениеВ РоссииУчастники предвыборных теледебатов довели до слез Ксению СобчакВ миреМИД Украины подготовил денонсацию договора о дружбе с РФКультураРежиссер "Мэри Поппинс, до свидания" Квинихидзе скончался в Петербурге

США заблокировали российско-китайский проект заявления СБ ООН по КНДР

Что случилось этой ночью: четверг, 15 марта

Экстренное заседание СБ ООН по "делу Скрипаля", реакция США на поездку Путина в Крым и новая разметка на российских дорогах Подробнее

Москвичей призвали воспользоваться общественным транспортом из-за снегопада

В Новосибирской области судебные приставы арестовали скаковых лошадей

Великобритания заблокировала российский проект заявления СБ ООН по "делу Скрипаля"

Больше россиян стали считать присоединение Крыма благом для России

Российские керлингисты победили Швейцарию на Паралимпиаде

Между тем, согласно расписанию Паралимпиады, в четверг медали разыгрываться не будут. Подробнее

В Байкальске приготовились к масштабному сходу селей

Экипаж разбившегося во Флориде истребителя ВМС США погиб

Премьер-министр Словении собрался в отставку

Такси на Чукотке будет бесплатно возить избирателей на участки в день выборов

Госдеп США осудил визит Путина в Крым

Госдеп США осудил визит Путина в КрымПосольство РФ в Вашингтоне назвало реакцию ведомства "беспрецедентно надрывной и желчной" Подробнее

На российских дорогах появится новая желтая и синяя разметка

На российских дорогах появится новая желтая и синяя разметкаНовый ГОСТ также легализует "вафельницу" на перекрестках и вводит обозначение разворота Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru