Больше россиян стали считать присоединение Крыма благом для России

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство граждан РФ (86%, как и в марте 2014 года) по-прежнему поддерживают вхождение Крыма в состав РФ, не согласен с этим фактом каждый десятый (10% против 7% ранее), сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".

В целом, по мнению респондентов, воссоединение с Крымом принесло РФ больше пользы (70%), чем вреда (15%). Причем уверенность в этом заметно окрепла: в сентябре 2017 года о пользе присоединения Крыма говорили 63%, в августе и ноябре 2015 года - 59%.

Затруднились сказать, пошло ли на пользу России присоединение Крыма, 16% участников опроса, проведенного 7-12 марта среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

По данным социологов, с мнением, что в ситуации с Крымом Россия нарушила международные обязательства и договоренности, согласны 14% респондентов, почти три четверти (74%) опрошенных не поддерживают этот тезис. Нет ответа у 12%.

Рассуждая о том, каким образом будут развиваться отношения между Россией и Западом после конфликта вокруг Украины и Крыма, 46% респондентов предположили, что "все постепенно будет спущено на тормозах", и отношения постепенно вернутся к тем, которые были до этого инцидента". В то же время треть (34%) полагает, что "нас ожидает нарастание напряжения в отношениях, новый виток "холодной войны". Затруднился ответить каждый пятый (20%).