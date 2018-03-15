Госдеп США осудил визит Путина в Крым

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Госдеп США в среду выпустил обращение в связи с четвертой годовщиной присоединения Крыма к России, в котором осудил поездку президента Владимира Путина на полуостров.

По словам представителя ведомства Сары Сандерс, президент РФ своими действиями "подтвердил ложные притязания на территорию Украины и еще раз открыто продемонстрировал пренебрежение российского правительства по отношению к международному порядку и неуважение территориальной целостности других стран".

Госдеп также повторил, что санкции США против России не будут отменены до тех пор, пока полуостров не вернется к Украине. Отмечается, что крымский референдум 2014 года был "сфабрикованным и незаконным", а решение о воссоединении Крыма с Россией было принято под давлением со стороны "тяжеловооруженных российских войск".

Между тем посольство России в Вашингтоне в комментарии на заявление Сандерс отметило: "Госдеп не мог пройти мимо данного события (годовщины воссоединения - ИФ), выпустил беспрецедентно надрывное и желчное заявление. Но, как говорится, "ты сердишься, значит, ты не прав".

"В голословных же обвинениях нашей страны в подрыве международного порядка в связи с посещением президентом России В.В.Путиным Крыма видим очередную неприкрытую попытку повлиять на внутриполитическую ситуацию у нас в контексте предстоящих выборов. Ничего из этого у Вашингтона не выйдет", - подчеркнули в российской дипмиссии.