Оппозиционные активисты в СЗФО сообщили о задержаниях и арестах за участие в акции 28 января

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Активисты в ряде регионов Северо-Западного федерального округа (СЗФО) сообщают о задержаниях и заключении под административный арест участников акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 28 января.

Активисты политических движений из Петербурга распространяют в соцсетях фотографию якобы документа местной полиции, в котором перечислены 20 имен участников и организаторов оппозиционной акции 28 января. На данный момент к административной ответственности привлечены девять перечисленных там человек, в числе которых координатор "Открытой России" Андрей Пивоваров, координатор штаба Навального в Петербурге Денис Михайлов, координатор движения "Весна" Артем Гончаренко и другие. Они получили по 25 суток ареста.

"Неизвестно, откуда появилась эта информация. Очевидно, она была предусмотрена для служебного пользования. Этот документ распространяли в Telegram в ряде оппозиционных переписок: движения "Весна", "Открытой России", других неформальных переписок. "Список двадцати" составлен из людей, которые были замечены и опознаны по фото и видеозаписям как участники акции 28 января", - сообщил "Интерфаксу" Даниил Семенов, представлявший в суде интересы одного из арестованных активистов.

В свою очередь, федеральный координатор молодежного демократического движения "Весна" Константин Похильчук сообщил "Интерфаксу", что к ответственности привлекают не только перечисленных в документе людей.

"Активистов списка планомерно привлекают к ответственности, помещают их под административный арест. Некоторых волонтеров штаба Навального, не входящих в этот список, также поместили под административный арест. Некоторые из списка временно меняют место жительства. Но большинство волонтеров штаба этого не делают. Они продолжают заниматься подготовкой наблюдателей на выборы", - сказал Похильчук.

Семерых сторонников Навального накануне задержали в Мурманске, о чем сообщил местный штаб оппозиционера. По данным штаба, накануне вечером были задержаны организатор несогласованной протестной акции 28 января и участвовавшие в ней шесть оппозиционных активистов. "Составляют протоколы по ст.20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия). На Юрия Фомина (организатора акции - ИФ) - ст.20.2 ч.1", - говорится в сообщении. По данным штаба, они были доставлены в отделение №1 УМВД Мурманска и задержаны "на ночь до суда".

Накануне руководитель штаба сторонников Навального в Калининграде Егор Чернюк был арестован на 10 суток. "Наш товарищ был осужден за организацию акции протеста, которая прошла еще 28 января. Ему вменили, как и прописано в статье 20.2 КоАП РФ, нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", - сообщили "Интерфаксу" в калининградском штабе оппозиционера.

Полиция Калининграда 13 марта провела обыск в региональном штабе Навального, в ходе которого изъяла 60 бланков для голосования. При этом был задержан руководитель штаба Чернюк.

Официальными комментариями по ситуации правоохранительных органов Петербурга, Мурманска и Калининграда "Интерфакс" не располагает.

Акции сторонников Навального прошли в российских городах 28 января. По данным МВД, в 46 субъектах федерации они прошли без грубых нарушений, в 16 городах РФ были задержаны 266 человек, которых впоследствии отпустили из отделов полиции.