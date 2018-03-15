В посольстве Великобритании в РФ сообщили о неизменности процесса выдачи британских виз

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Процесс рассмотрения и выдачи британских виз россиянам остается неизменным, несмотря на обострение отношений между Москвой и Лондоном, сообщает в четверг посольство Великобритании в РФ.

"Мы получаем много запросов от граждан России о получении британских виз на фоне усилившихся политических разногласий между странами", - говорится в сообщении, размещенном на странице британской дипмиссии в фейсбуке.

"Мы хотим официально подтвердить, что процесс подачи и рассмотрения виз для граждан России остается неизменным. В прошлом году 96% заявлений от граждан России были рассмотрены положительно", - отмечается в сообщении.

Главава британского правительства Тереза Мэй 14 марта объявила о решении Лондона выслать 23-х российских дипломатов, работающих на разведку, в связи с "делом Скрипаля". Кроме того, по заявлению Мэй, Лондон будет замораживать российские госактивы, если будет доказано их использование против безопасности Великобритании, и британские власти будут тщательнее проверять въезжающих в страну россиян. При этом, по словам главы британского правительства, против России может быть принят "ряд секретных мер".