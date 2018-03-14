Лондон усилит контроль за российскими гражданами на британских границах

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Глава правительства Великобритании Тереза Мэй в среду заявила об усилении проверок российских граждан и частных самолетов на границах королевства.

"В ответ на инцидент со Скрипалем Великобритания усилит таможенные проверки и контроль частных самолетов", - сказала она, выступая перед британскими парламентариями.

Ранее стало известно, что Великобритания в связи с "делом Скрипаля" решила выслать 23 российских дипломата.

"Все, кто определен как незаявленные офицеры разведки... У них есть неделя на то, чтобы уехать", - отметила Мэй.

По ее словам, это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. "Это отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны", - сказала она.

Великобритания также отменяет контакты на высоком уровне с Россией и вследствие этого отзывает приглашение министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Лондон.

Проверки не останавливают туристов

Решение властей Великобритании о проведении более тщательных проверок въезжающих в страну россиян не повлияет на турпоток из России, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Думаю, что никак это не повлияет. Досмотры и проверки не могут повлиять на решение туриста ехать в ту или иную страну или нет", - сказала она "Интерфаксу".

"Израиль - ярчайший пример того, что проверки и досмотры не останавливают туристов", - добавила Ломидзе.

Отравление в Солсбери

5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Через неделю после этого британский премьер Тереза Мэй заявила, что правительство страны пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Сергей Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.