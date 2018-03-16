Российские истребители семь раз за неделю вылетали на перехват иностранных разведчиков

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - За неделю российские истребители семь раз вылетали на перехват иностранных летательных аппаратов, которые вели воздушную разведку у границ РФ, следует из материалов газеты "Красная звезда", официального печатного органа военного ведомства РФ.

По данным еженедельной инфографики Вооруженных сил РФ, двадцать два иностранных летательных аппарата вели воздушную разведку вдоль границ России. Истребители дежурных сил противовоздушной обороны (ПВО) семь раз поднимались на их перехват и сопровождение.

"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - подчеркнули в Минобороны России.