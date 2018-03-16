Глава ассоциации ветеранов "Альфа" раскритиковал версию Telegraph по делу Скрипаля

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Версия газеты Telegraph о том, что дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля провезла упаковку с нервнопаралитическим веществом в багаже, с которым она прибыла из Москвы в Великобританию, не выдерживает критики, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

"Чисто теоретически газ провезти невозможно. Если вы везете даже таблетки, даже если вы сможете их провезти через нашу таможню, в любой стране мира никто с неизвестными таблетками вас в страну не впустит. Поэтому говорить о том, что она спокойно в багаже провезла газ или какое-то вещество - несерьезно и нереально", - сказал Гончаров в пятницу "Интерфаксу".

Ранее газета Telegraph со ссылкой на собственные источники в спецслужбах сообщила о разрабатываемой версии, по которой отравой были пропитаны предметы одежды, что-то из косметики или привезенные Юлией Скрипаль подарки, которые предполагалось распаковать в доме ее отца. Издание сделало вывод, что таким образом "мисс Скрипаль была умышлено нацелена на отца".

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены рядом с торговым центром в Солсбери 4 марта в бессознательном состоянии. Они помещены в больницу и находятся в коме. Британское расследование показало, что они были отравлены веществом нервнопаралитического действия.

Вину за отравление Скрипаля британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию, объявив о высылке из страны 23 российских дипломатов.

Скрипаль, ранее работавший на британские разведслужбы, был арестован в России, однако в 2010 году получил убежище в Великобритании после взаимного обмена разведчиками.