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Глава ассоциации ветеранов "Альфа" раскритиковал версию Telegraph по делу Скрипаля

Есть обновление от 13:28

Ранее газета написала, что Юлия Скрипаль могла привезти нервно-паралитический газ в Великобританию в багаже

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Версия газеты Telegraph о том, что дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля провезла упаковку с нервнопаралитическим веществом в багаже, с которым она прибыла из Москвы в Великобританию, не выдерживает критики, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

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"Чисто теоретически газ провезти невозможно. Если вы везете даже таблетки, даже если вы сможете их провезти через нашу таможню, в любой стране мира никто с неизвестными таблетками вас в страну не впустит. Поэтому говорить о том, что она спокойно в багаже провезла газ или какое-то вещество - несерьезно и нереально", - сказал Гончаров в пятницу "Интерфаксу".

Ранее газета Telegraph со ссылкой на собственные источники в спецслужбах сообщила о разрабатываемой версии, по которой отравой были пропитаны предметы одежды, что-то из косметики или привезенные Юлией Скрипаль подарки, которые предполагалось распаковать в доме ее отца. Издание сделало вывод, что таким образом "мисс Скрипаль была умышлено нацелена на отца".

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены рядом с торговым центром в Солсбери 4 марта в бессознательном состоянии. Они помещены в больницу и находятся в коме. Британское расследование показало, что они были отравлены веществом нервнопаралитического действия.

Вину за отравление Скрипаля британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию, объявив о высылке из страны 23 российских дипломатов.

Скрипаль, ранее работавший на британские разведслужбы, был арестован в России, однако в 2010 году получил убежище в Великобритании после взаимного обмена разведчиками.

Теги: Великобритания, Сергей Скрипаль
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