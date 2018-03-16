Узбекский ученый подтвердил исследование американцами советских химобъектов

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Специалисты США были допущены к исследованиям объектов, связанных с биологическим и химическим оружием, оставшихся на территории Узбекистана со времен СССР, и помогали в их утилизации, сообщил "Интерфаксу" узбекский ученый-эколог на условиях анонимности.

Вопрос об объектах по производству химоружия, находившихся в советские времена на территории Узбекистана, возник в связи с изучением происхождения боевого отравляющего вещества нервно-паралитического действия из семейства "Новичок", использованного, по утверждению британских властей, в ходе покушения в Великобритании на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Лаборатория, полигон и аэродром

Как сообщил агентству узбекский ученый, объекты, связанные с био- и химоружием, ранее находились на территории Каракалпакстана (автономная республика в составе Узбекистана). В частности, на острове Возрождения, через который проходит граница между Узбекистаном и Казахстаном.

"В 1995 году американские специалисты отобрали образцы почв в казахской части острова и выделили споры сибирской язвы. В 2002 году сотрудники Центра карантинных и особо опасных инфекций Минздрава Узбекистана совместно со специалистами из США вели поиск мест захоронения для идентификации и дезактивации биопатогенов", - сообщил собеседник агентства.

Эксперт отметил, что первоначально специальные исследования проводились только на острове Возрождения, а затем на плато Устюрт, где в советское время испытывалось биологическое и химическое оружие.

"Изучалась северо-восточная часть острова Возрождения с испытательной лабораторией, городком Кантюбек, объекты полигона и аэродром. Все эти объекты в свое время были засекречены", - сказал источник.

По его данным, в 2006 году сюда же, уже на полуостров Возрождения (в результате высыхания Аральского моря остров соединился с материком), была направлена экспедиция из представителей различных ведомств Узбекистана с целью эпизоотологической и эпидемиологической разведки.

Эксперт признал, что не владеет деталями проведенных работ на секретных объектах, но не исключил, что американцы могли получить технологии и пробы веществ, которые здесь находились.

Узбекистан сотрудничает с США и европейскими странами в сфере противодействия обороту химических, биологических, радиологических и ядерных веществ. Так, в Ташкенте по соглашению с ЕС в 2015 году открыт региональный Центр по противодействию обороту химических, биологических, радиологических и ядерных веществ. Как отмечалось, его основная задача - координация совместного использования знаний и опыта стран региона в целях предотвращения распространение опасных материалов в Центральной Азии.

Секрет "Новичка"

Как сообщалось, 4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший сотрудник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", разработанным в России.

12 марта премьер Британии Тереза Мэй заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к данному инциденту.

15 марта лидеры США, Великобритании, Франции и ФРГ осудили отравление экс-полковника ГРУ и выразили мнение, что именно РФ несет ответственность за этот инцидент. "Мы призываем Россию отреагировать на все вопросы, имеющие отношение к атаке в Солсбери. В частности, России следует дать полную информацию по программе "Новичок" в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО)", -говорится в совместном заявлении руководства четырех стран.

По данным газеты "Коммерсантъ", нервнопаралитические вещества серии "Новичок" их авторы из Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГНИИОХТ) называли сильнейшим и не имеющим аналогов химическим оружием в мире. Серия была создана в конце 1980-х годов, а в 1991 году, по словам одного из ее авторов, кураторы разработки из советского Минхимпрома даже получили за "Новичков" Ленинскую премию.

"Детали разработок широкой публике в начале 1990-х рассказали одни из основных разработчиков этого вещества - сотрудники ГНИИОХТ Владимир Углев и эмигрировавший впоследствии в США Виль Мирзаянов. Они утверждали, что "Новичок" был разработан в рамках секретного проекта "Фолиант" и представляет собой бинарное химическое оружие", - пишет "Коммерсантъ". По данным издания, его специфика в том, что в "боевое состояние" оно приводится непосредственно перед применением.

В ФГУП "Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии" отказались комментировать сообщения СМИ о том, что этим учреждением еще в советские годы был разработан нервно-паралитический газ "Новичок". "На нашем предприятии действует режим секретности. Информацию СМИ не комментируем", - сообщили "Интерфаксу" в приемной гендиректора ГНИИОХТ.

Россия все отрицает

Россия все обвинения в связи с делом Скрипаля отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

Так, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что никаких программ по разработке отравляющего вещества (ОВ) под названием "Новичок" ни в России, ни в СССР не было.

"Я хочу заявить со всей возможной определенностью, что никаких программ по разработке ОВ под названием "Новичок" ни в СССР, ни в РФ не было. Сведения о том, что якобы такая программа существовала, распространяют лица, которые в свое время были не без участия правительств западных стран переведены на Запад и по сути дела эмигрировали. Они, естественно, сейчас к этому всему подключились. Любые разработки в сфере новых боевых отравляющих веществ были нами свернуты сразу после присоединения к профильной Конвенции, и в прошлом году все запасы всех отравляющих веществ были уничтожены", - сказал С.Рябков 15 марта "Интерфаксу".

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что все сведения о веществе "Новичок" почерпнуты исключительно из западных публикаций.

"Мы представили множество фактов, которые нельзя игнорировать, в том числе почерпнутые из западных научных журналов последних 15 лет, повторю еще раз, западных публикаций, посвященных работе над отравляющими веществами, которые в Великобритании решили называть "Новичок". После того, как химическое оружие было уничтожено в Российской Федерации, эти работы продолжались и продолжаются, если верить западным публикациям, в США, Великобритании, Чехии, Швеции. Началось это все в 1991-1992 гг., когда Советский Союз распался, а лаборатории по производству отравляющих веществ той категории, которую сейчас упоминают в качестве имеющей отношение к "Новичку", остались в целом ряде других республик, помимо Российской Федерации, включая страны Балтии, Узбекистан. Узбекистанскую лабораторию, узбекистанские склады ликвидировали как раз при участии специалистов из США. Так что кто, что, где сумел увидеть, забрать, увезти - сейчас очень трудно с этим разбираться. Но факт остается фактом - небезызвестный химик, который сейчас живет в США и который уехал из СССР, г-н В.Мирзоянов (и он не один, там еще как минимум два-три химика было) вывезен вместе с документами, кстати сказать, на Запад. Мы все эти факты представили. А то, что от них открещиваются и даже не хотят их обсуждать, наводит на мысли", - сказал Лавров 15 марта, отвечая на вопрос вьетнамских и японских СМИ.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа заявил 15 марта, что Великобритания могла получить отравляющее вещество "Новичок" от США, которые с 1990-х годов обладают технологией его производства, поскольку участвовали в ликвидации производившего это вещество советского химического предприятия в Узбекистане.

"В начале 90-х годов специализированные американские компании утилизировали предприятие в Нукусе Узбекистан, где разрабатывалось это химическое оружие ("Новичок" - ИФ). Американцы имели доступ не только к технологиям, но и имели доступ к самим разработкам. По всей вероятности, их партнеры по НАТО из Великобритании тоже имели к этому доступ", - сказал Чепа "Интерфаксу" в четверг. Он отметил, что это было именно то предприятие, которое при Советском Союзе производило "Новичок". "То есть они получили доступ к технологиям и пробам этого вещества", - сказал Чепа.