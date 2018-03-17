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Тигрица в реабилитационном центре в Приморье ранила известного эколога

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Тигрица, содержащаяся в реабилитационном центре в Приморье, ранила сотрудника Амурского филиала WWF России Павла Фоменко. Как сообщает пресс-служба Амурского филиала WWF России, нападение произошло во время плановой вакцинации тигров.

Фоменко - известный эколог, руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ.

"В какой-то момент Павел Фоменко оказался на территории, где нельзя было находиться. Тигрица увидела в этом угрозу и бросилась защищать своих тигрят. Несмотря на то, что контакт был коротким, она все же успела нанести Павлу травмы", - говорится в сообщении.

Сейчас пострадавший находится в больнице. Официальные органы приступили к расследованию происшествия.

Раненый эколог отмечает, что не проявил необходимую осторожность при контакте со зверем.

"Тигрица не виновата. Это типичное поведение хищника, защищающего своих детенышей. Просто я проявил неосторожность и спровоцировал нападение. К сожалению, полностью застраховаться от всех неожиданностей ни мне, ни другим моим коллегам, невозможно, потому что мы постоянно имеем дело с хищниками", - сказал П.Фоменко, слова которого приводятся в сообщении.

В настоящее время в реабилитационном центре в селе Алексеевка содержатся шесть тигров. Это молодой самец Сайхан и самка из Лазо, которых готовят к выпуску в дикую природу весной; раненая тигрица из Хабаровского края и целая тигриная семья - мама и двое тигрят, - отловленная в окрестностях села Алексей-Никольского.

Теги: Россия, Амурская область
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