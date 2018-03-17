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Выброс газа произошел на полигоне "Ядрово" в Подмосковье

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Пять образовавшихся накануне очагов утечки свалочного газа на полигоне "Ядрово" в Волоколамском районе ликвидированы, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

"На старой карте полигона "Ядрово" в Волоколамском районе вечером 16 марта произошло несколько залповых выбросов сероводорода. Как следствие, станции экологического мониторинга, установленные в Волоколамске и близлежащих населенных пунктах, в ночь с 16 на 17 марта зафиксировали превышение ПДК в 5-7 раз по сероводороду. Вначале обнаружены три очага утечки свалочного газа, а позже еще два. К 7 утра были затампонированы 3 источника, к 10 утра два оставшихся", - говорится в сообщении.

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Временная мера в виде пересыпки грунтами, состоящими преимущественно из глины, позволит не допустить в ближайшее время попадания свалочного газа в окружающую атмосферу. Полностью предотвратить негативное воздействие старой карты полигона на окружающую среду возможно после проведения работы по рекультивации и дегазации, уточняет пресс-служба.

Причиной утечки свалочного газа стал резкий перепад температур между тем, что внутри полигона и снаружи, а также атмосферного давления. Сегодня ночью температура воздуха в районе полигона достигла отметки минус 25 градусов по Цельсию, тогда как внутри тела полигона температура не менее 70 градусов Цельсия, что связано с анаэробными процессами, происходящими в нем. В результате образовались трещины на теле, которые и стали причиной выброса свалочного газа и появившегося неприятного запаха в городе. Как показали результаты экомониторинга утренние часы, превышения концентрации загрязняющих веществ не зафиксировано, отмечается в пресс-релизе.

3 марта на площади перед зданием администрации Волоколамского района прошел митинг, участники которого жаловались на неприятный запах из-за свалки и требовали остановить работу мусорного полигона "Ядрово". Власти Волоколамского района Московской области ввели режим чрезвычайной ситуации на территории полигона, чтобы начать его рекультивацию.

Теги: Московская область, Ядрово, МЧС
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