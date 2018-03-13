Мусороперерабатывающий завод построят на мусорном полигоне "Ядрово"

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - На мусорном полигоне "Ядрово" в Волоколамском районе планируется построить мусороперерабатывающий завод, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

"На полигоне также предусмотрено строительство современного перерабатывающего завода", - отметил министр. По его словам, объект планируется построить до конца года, он, в частности, будет перерабатывать органический мусор в компост.

Коган отметил, что рекультивация мусорного полигона "Ядрово" начнется через две недели после окончания строительства нового участка, так называемой второй карты объекта.

"В течение двух недель будет построена новая карта. (...) План следующий: две недели - открытие новой современной карты, и в течение двух недель мы приступаем к рекультивации полигона", - сказал Коган.

По его словам, полностью ликвидированы негативные последствия будут к 15 июня.

Министр пояснил, что площадь новой карты 11 га, она будет соответствовать "всем современным требованиям". На этот участок перенаправят мусор из старой части полигона, которая эксплуатируется с 1979 года.

Коган также добавил, что технология, по которой старую часть будут рекультивировать, уже выбрана.

Экологические протесты

Ранее появились сообщения о том, что жители Волоколамского района жалуются на неприятные запахи, исходящие со свалки в Ядрово. При этом, по информации МЧС, предельно допустимых концентраций загрязнения воздуха в Волоколамском районе не обнаружено.

3 марта на площади перед зданием администрации Волоколамского района прошел митинг, участники которого жаловались на неприятный запах из-за свалки и требовали остановить работу мусорного полигона "Ядрово".

Власти Волоколамского района Московской области ввели режим чрезвычайной ситуации на территории мусорного полигона "Ядрово", чтобы начать его рекультивацию. "Ядрово" входит в перечень пяти мусорных полигонов Подмосковья, которые должны быть модернизированы и продолжат работать на время действия новой территориальной схемы обращения с отходами в Московской области. Проект текущей схемы рассчитан на период до 2035 года. В настоящее время в области продолжают работать 15 свалок бытовых отходов.

Вместе с тем, подмосковные власти решили подготовить план мероприятий, направленных на снижение негативного влияния полигона "Ядрово" на окружающую среду.

9 марта жители подмосковного Волоколамска продолжили акцию у въезда на полигон "Ядрово". Активисты сообщили о задержаниях среди участников акции.