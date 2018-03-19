Дмитрий Гудков выразил уверенность в перспективах "Партии перемен"

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков, ранее объявивший о создании "Партии перемен" совместно с Ксенией Собчак, уверен в перспективах партии, несмотря ее результат на выборах.

"На будущих выборах, я уверен, мы все равно одержим победу. Конечно, немного расстраивают результаты, четвертое место, должно было быть третье", - сказал Гудков в эфире Youtube-канала Ксении Собчак.

Он отметил, что будет предлагать и оппозиционеру Алексею Навальному, который ранее отказался сотрудничать с "Партией перемен", совместную работу по внепартийным проектам, таким, как муниципальная кампания в Санкт-Петербурге.

"Уверен, в Санкт-Петербурге мы сможем добиться такого же успеха, как и в ходе муниципальной кампании в Москве", - сказал Гудков.