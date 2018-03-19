Титов рассказал о переданном Собчак Путину списке политзаключенных

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак передала президенту Владимиру Путину список лиц, которых она считает политзаключенными, сообщил журналистам другой кандидат в президенты, бизнес-омбудсмен Борис Титов по итогам встречи главы государства со своими соперниками на выборах.

"Она список предоставила, отдала его. Это Ксения Анатольевна обсуждала. Я обсуждал свой список", - сказал Титов.

Он уточнил, что сам он передал главе государства еще четыре фамилии предпринимателей, которые сегодня находятся за рубежом и в розыске.

Омбудсмен не стал конкретизировать персоналии, но добавил, что была проведена экспертиза этих фамилий и дел. Кандидат в президенты сообщил лишь, что предприниматели из этого списка в основном являются представителями малого и среднего бизнеса, за исключением Георгия Трефилова, у которого в свое время был крупный бизнес.

Бизнес-омбудсмен посетовал, что люди, находящиеся в международном розыске, годами ничего не могут сделать, потому как их дела приостановлены, и даже нет назначенных следователей по этим делам. Он пояснил, что, только вернувшись на родину, они могли бы решить свои проблемы, но в таком случае рискуют быть сразу же арестованы.

Говоря о реакции Путина на полученные списки, кандидат в президенты сообщил, что глава государства услышал предоставленную ему информацию. Он сказал: "Мы это обязательно рассмотрим и примем решение".

Сама Собчак была для комментария недоступна.

Как сообщалось, в начале февраля Титов передал президенту список бизнесменов, желающих вернуться в Россию, но остающихся на Западе из-за уголовного преследования. Предприниматели просили провести проверку законности их уголовного преследования и если в отношении кого-либо из них не будут выявлены процессуальные нарушения - рассмотреть возможность возвращения на родину при условии "добровольного возмещения причиненного ущерба и при наличии надлежащих процессуальных гарантий".