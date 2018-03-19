Главные новости
В РоссииВыборы президента России. ОбобщениеВ РоссииОБСЕ заявила об ограничении основных свобод на выборах в РФВ РоссииГрудинин нашел способ уклониться от обещания сбрить усы
В России

Титов рассказал о переданном Собчак Путину списке политзаключенных

Сам он обсуждал свой список - предпринимателей, желающих вернуться в Россию

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак передала президенту Владимиру Путину список лиц, которых она считает политзаключенными, сообщил журналистам другой кандидат в президенты, бизнес-омбудсмен Борис Титов по итогам встречи главы государства со своими соперниками на выборах.

"Она список предоставила, отдала его. Это Ксения Анатольевна обсуждала. Я обсуждал свой список", - сказал Титов.

Он уточнил, что сам он передал главе государства еще четыре фамилии предпринимателей, которые сегодня находятся за рубежом и в розыске.

Омбудсмен не стал конкретизировать персоналии, но добавил, что была проведена экспертиза этих фамилий и дел. Кандидат в президенты сообщил лишь, что предприниматели из этого списка в основном являются представителями малого и среднего бизнеса, за исключением Георгия Трефилова, у которого в свое время был крупный бизнес.

Бизнес-омбудсмен посетовал, что люди, находящиеся в международном розыске, годами ничего не могут сделать, потому как их дела приостановлены, и даже нет назначенных следователей по этим делам. Он пояснил, что, только вернувшись на родину, они могли бы решить свои проблемы, но в таком случае рискуют быть сразу же арестованы.

Говоря о реакции Путина на полученные списки, кандидат в президенты сообщил, что глава государства услышал предоставленную ему информацию. Он сказал: "Мы это обязательно рассмотрим и примем решение".

Сама Собчак была для комментария недоступна.

Как сообщалось, в начале февраля Титов передал президенту список бизнесменов, желающих вернуться в Россию, но остающихся на Западе из-за уголовного преследования. Предприниматели просили провести проверку законности их уголовного преследования и если в отношении кого-либо из них не будут выявлены процессуальные нарушения - рассмотреть возможность возвращения на родину при условии "добровольного возмещения причиненного ущерба и при наличии надлежащих процессуальных гарантий".

Теги: Борис Титов, Ксеня Собчак
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
В Кремле перечислили поздравивших Путина с победой на выборахВ Кремле перечислили поздравивших Путина с победой на выборах
В их числе - лидеры стран СНГ, а также президенты Венесуэлы и Венгрии, премьер-министры Индии и ЯпонииПодробнее
 ОБСЕ заявила об ограничении основных свобод на выборах в РФОБСЕ заявила об ограничении основных свобод на выборах в РФ
При этом наблюдатели отметили, что ЦИК работал открыто и эффективноПодробнее
 Грудинин нашел способ уклониться от обещания сбрить усыГрудинин нашел способ уклониться от обещания сбрить усы
По условиям заключенного с видеоблогером Юрием Дудем пари, кандидат от КПРФ должен побриться, если не наберет 15% голосовПодробнее
 Генерал Дрыманов назвал вероятным создание "единой службы следствия" на базе СКРГенерал Дрыманов назвал вероятным создание "единой службы следствия" на базе СКР
По его словам, орган будет создан через слияние следственных подразделений ФСБ и МВДПодробнее
Выборы президента России. ОбобщениеВыборы президента России. Обобщение
По данным ЦИК, это голосование отмечено высокой явкой, отсутствием значимых нарушений и абсолютным рекордом Владимира ПутинаПодробнее
 Путин набрал рекордные 76,6% голосовПутин набрал рекордные 76,6% голосов
Центризбирком подвел предварительные итоги выборов президента РФ после обработки 99,83% протоколовПодробнее
 100% российских военных в Сирии проголосовали за Путина100% российских военных в Сирии проголосовали за Путина
В голосовании на территории Сирии приняли участие почти 3 тыс. военнослужащихПодробнее
 Почти 67,5% избирателей приняли участие в выборах президента РоссииПочти 67,5% избирателей приняли участие в выборах президента России
Таковы итоги обработки 99,83% протоколовПодробнее
 Выборы президента России - 2018. ОнлайнВыборы президента России - 2018. Онлайн
Последние данные о явке избирателей и происходящем на избирательных участках в трансляции "Интерфакса"Подробнее
 Явка избирателей на выборах президента РФ составила около 67%Явка избирателей на выборах президента РФ составила около 67%
Обработаны более 95% протоколовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 19 марта6 фото
19 марта
Фотохроника 19 марта
Выборы президента России8 фото
18 марта
Выборы президента России
Лучшие фото недели10 фото
16 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВыборы президента России. ОбобщениеВ РоссииОБСЕ заявила об ограничении основных свобод на выборах в РФВ РоссииГрудинин нашел способ уклониться от обещания сбрить усыВ миреБританские власти предложили обязать россиян отчитаться о недвижимости в странеЭкономикаСуд снял арест со всех активов "Системы"В РоссииПочти 67,5% избирателей приняли участие в выборах президента России

Титов рассказал о переданном Собчак Путину списке политзаключенных

Сам он обсуждал свой список - предпринимателей, желающих вернуться в Россию Подробнее

Фотохроника 19 марта

Фотохроника 19 марта6 фото

Титов продолжит работу на посту бизнес-омбудсмена

В МАК признали ошибку пилота причиной крушения Ан-2 в Балашихе

Вратарь ФК "СКА-Хабаровск" прокомментировал информацию о возможном переходе в ЦСКА

Посол РФ вызван в МИД Швеции после заявлений Москвы об отравлении Скрипаля

Снежная глыба упала на ребенка с крыши дома в Томске

Явлинский назвал прошедшие выборы плебисцитом

В Израиле по подозрению в контрабанде оружия задержан сотрудник генконсульства Франции

Полторы сотни графических работ Малевича передали в дар Русскому музею

Финиш чемпионата России по футболу назначили на 13 мая

Эрдоган пообещал распространить операцию в Африне на другие сирийские территории

В Генпрокуратуре РФ не зафиксировали существенных нарушений выборах президента РФ

Госдолг США впервые превысил $21 трлн

Госдолг США впервые превысил $21 трлнОтметку в $20 трлн госдолг превысил в сентябре прошлого года Подробнее

Макрон в разговоре с Путиным пожелал России успехов в политической модернизации

Богатейшая женщина Гонконга потеряла половину состояния с января 2018 года

Британская полиция не нашла следов взлома в доме Глушкова

Три станции московского метро временно закроют для строительства Кожуховской линии

Водителей обязали надевать светоотражающие жилеты при остановке вне населенных пунктов ночью

Великобритания и ЕС согласовали условия переходного периода по Brexit

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru