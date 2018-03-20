Полицейские в Приморье задержали трех сбежавших пациентов психиатрической больницы

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Трех сбежавших пациентов психиатрической больницы, проходивших принудительное лечение, задержали сотрудники полиции в Приморье, сообщила во вторник пресс-служба краевого УМВД.

Информация о беглецах поступила накануне в дежурную часть полиции от сотрудника краевой психиатрической больницы №1, расположенной в селе Заречное Уссурийского городского округа.

"Прибывшие полицейские установили, что трое пациентов в возрасте 26, 33 лет и 41 года, находящиеся по решению суда на принудительном лечении за совершение имущественных преступлений, самовольно покинули спецучреждение во время прогулки", - говорится в сообщении.

Ориентировки с приметами сбежавших были переданы нарядам полиции.

Сотрудники Госавтоинспекции, дежурившие в районе села, задержали беглецов и доставили в отдел полиции.

По факту инцидента полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия.