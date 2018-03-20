Минтранс рассказал о поэтапном запуске автомобильного движения по Крымскому мосту

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Минтранс РФ рассматривает поэтапную организацию движения по автодороге через Керченский пролив.

"В связи с планами строителей Крымского моста ввести автодорожную часть Крымского моста в эксплуатацию со значительным опережением, в мае 2018 года, министерство транспорта РФ рассматривает поэтапную схему организации движения по новой трассе через Керченский пролив", - говорится в сообщении ведомства.

Предполагается, что на первом этапе - сразу после ввода моста - проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки. Открытие движения для грузового транспорта планируется на втором этапе - в конце 2018 года, "как и было намечено первоначальными графиками".

"Исключение предусмотрено для грузового и технологического транспорта, задействованного в строительстве железнодорожной части Крымского моста. Транспорт строителей сможет передвигаться по Крымскому мосту сразу после открытия его автодорожной части", - уточняет Минтранс.

Решение обусловлено оптимизацией логистических потоков в пиковый летний сезон для снижения нагрузки на дорожную сеть Керченского и Таманского полуостровов.

"В частности, планируется, что в мае будет обеспечен сквозной проезд на 40-километровом автоподходе со стороны таманского берега (от существующей федеральной трассы А-290 до Крымского моста), без ввода в эксплуатацию транспортных развязок с местной дорожной сетью. Одновременно на крымской стороне к открытию движения в рабочем режиме будет готов автоподход от Крымского моста до развязки с трассой "Таврида". Далее движение будет идти по двум полосам существующей дороги Керчь - Симферополь", - говорится в сообщении Минтранса.

К концу 2018 года должны быть готовы две новые полосы "Тавриды" до Симферополя, а также будут введены автоподходы к Крымскому мосту, "что позволит снять временные ограничения на движение грузового транспорта по трассе через Керченский пролив".