Telegram назвал невозможной передачу ФСБ ключей для расшифровки переписок

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Мессенджер Telegram не может выполнить требование Федеральной службы безопасности (ФСБ) России о передаче ключей для дешифровки сообщений пользователей, заявил юрист компании Рамиль Ахметгалиев.

"На сегодняшний момент на запрос ФСБ (о передаче ключей - ИФ) Telegram не ответил. Компания считает своей обязанностью сохранять тайну переписки пользователей", - сказал журналистам Ахметгалиев, представляющий мессенджер в споре по иску Telegram к спецслужбе в Верховном суде РФ.

Он добавил, что в настоящий момент за неисполнение решения о передаче ключей ФСБ мессенджеру грозит штраф, а его блокировка возможна только в судебном порядке. "Согласно вступившим в этом году поправкам в законодательство, для блокировки (Telegram - ИФ) Роскомнадзор должен отдельно обратиться в суд", - отметил Ахметгалиев.

Ранее во вторник Верховный суд РФ признал законным требование ФСБ о расшифровке сообщений пользователей мессенджера, отказавшись удовлетворить иск Telegram. После этого Роскомнадзор дал Telegram 15 дней​ на передачу ФСБ ключей шифрования, пообещав заблокировать мессенджер в случае отказа предоставить ключи декодирования в этот срок.

Мировой суд Мещанского района Москвы 16 октября 2017 года оштрафовал Telegram Messenger LLP (Лондон) на 800 тыс. рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей.

Компания Telegram Messenger LLP подала на это решение жалобу, в которой приводит семь пунктов, являющихся, по ее мнению, основанием для отмены решения мирового суда. 12 декабря Мещанский суд Москвы признал это решение законным.

Telegram считает, что приказ ФСБ был принят в нарушение норм закона и с превышением полномочий службы. В частности, приказ нарушает тайну частной переписки, контроль за которой возможен лишь с разрешения суда, считают в компании.