Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Верховный суд России отказался удовлетворить иск Telegram о признании незаконным приказа Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, устанавливающего процедуру предоставления ведомству ключей для расшифровки сообщений пользователей, передает корреспондент "Интерфакса".

"В удовлетворении исковых требований Telegram Messenger LLP отказать", - говорится в решении суда, оглашенном во вторник.

Представители Telegram просили Верховный суд признать незаконным приказ ФСБ от 19 июля 2016 года № 432 об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в интернете ведомству данных, необходимых для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых сообщений пользователей.

Оспариваемый приказ, по мнению Telegram, был принят в нарушение норм закона и превышает полномочия ФСБ. В частности, приказ нарушает тайну частной переписки, контроль за которой возможен лишь с разрешения суда, считают в компании.

Представители ФСБ в удовлетворении исковых требований Telegram просили суд отказать. По мнению юристов спецслужбы, передача ключей для декодирования переписки "не затрагивает конституционные права граждан".

"Передача запрашиваемой информации не раскрывает сведений о факте передачи и приема сообщений и не раскрывает содержание сообщений", - сказал представитель ФСБ. Со своей стороны, представитель Генпрокуратуры поддержал позицию ФСБ, пояснив, что оспариваемый приказ принят в пределах полномочий ФСБ и в соответствии с нормами законодательства.

Мировой суд Мещанского района Москвы 16 октября оштрафовал Telegram Messenger LLP (Лондон) на 800 тыс. рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей.

Компания Telegram Messenger LLP подала на это решение жалобу, в которой приводит семь пунктов, являющихся, по ее мнению, основанием для отмены решения мирового суда. 12 декабря Мещанский суд Москвы признал это решение законным.