Утвержден состав экипажа "Союза МС-08"для полета на МКС 21 марта

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Госкомиссия на космодроме Байконур утвердила состав экипажа транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-08", которому предстоит в среду отправиться на Международную космическую станцию (МКС), передает корреспондент "Интерфакса".

В составе основного экипажа утверждены командир корабля космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, бортинженеры астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. В составе дублирующего - командир корабля космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и бортинженер астронавт NASA Ник Хейг.

Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем назначен на 21 марта в 20:44:25 по московскому времени с площадки номер 1 ("Гагаринский старт").

В понедельник ракета с пилотируемым космическим кораблем "Союз МС-08" была установлена на стартовом комплексе космодрома "Байконур".

Как передает корреспондент "Интерфакса", ракету-носитель "Союз-ФГ" вывезли из монтажно-испытательного комплекса несколько часов назад. Затем ее закрепили в вертикальном положении в пусковой установке на "Гагаринском старте".