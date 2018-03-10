Пилотируемый "Союз" причалит к МКС по двухсуточной схеме 23 марта

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Очередная экспедиция на Международную космическую станцию (МКС) отправится с Байконура вечером 21 марта, сообщили "Интерфаксу" на космодроме.

"Запуск транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-08" запланирован на 20:44 по Москве 21 марта. Ему предстоит причалить к МКС по традиционной двухсуточной схеме 23 марта в 22:41 по Москве", - сказал собеседник агентства.

Между тем, через три дня после прилета новой экспедиции станцию покинет космический "грузовик" "Прогресс МС-07", на котором впервые в истории планировали испытать сверхкороткую схему стыковки с МКС. Ученые возлагают большие надежды на последний полет корабля.

"Прогресс МС-07" после расстыковки с МКС отправится в длительный автономный полет для выполнения научных экспериментов при помощи установленного на борту оборудования", - сказали на космодроме.

Ранее сообщалось, что расстыковка корабля "Прогресс МС-7" и МКС запланирована на 26 марта.

Космический грузовик "Прогресс МС-07" в начале октября должен был, стартовав с "Байконура", впервые причалить к МКС за три с половиной часа. Однако запуск был перенесен на резервную дату - 14 октября, и корабль добирался до МКС двое суток. Затем очередная попытка испытания новой системы была предпринята при запуске следующего космического "грузовика" "Прогресс МС-08", однако старт был отложен, а корабль вновь швартовался к МКС по традиционной двухсуточной схеме.

Тем не менее, в России не отказываются от идеи доставлять грузы на МКС за считанные часы. Технологию, при которой корабль делает от старта до стыковки всего два витка вокруг Земли, планируется отработать на грузовых кораблях, а затем применить и на пилотируемых "Союзах МС". Традиционной считается двухсуточная схема, когда от старта до стыковки проходит около 50 часов.

В обоих случаях старт был отложен из-за проблем с бортовым компьютером ракеты-носителя "Союз 2.1а".