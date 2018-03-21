СКР попросил отпустить под домашний арест отца полковника Захарченко

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Следствие просит перевести из следственного изолятора под домашний арест отца экс-руководителя управления "Т" антикоррупционного главка МВД РФ полковника Дмитрия Захарченко - Виктора, обвиняемого по делу о растрате средств банка "Московское ипотечное агентство".

"В суд поступило ходатайство органов следствия об изменении меры пресечения в отношении обвиняемого Захарченко на домашний арест", - сообщила "Интерфаксу" в среду пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

По ее словам, также следствие просит освободить из-под стражи другого фигуранта дела в отношении Виктора Захарченко - бывшего председателя правления МИА Владимира Корьевкина.

Корьевкину инкриминируется растрата 1,5 млн рублей МИА (ч. 4 ст. 160 УК РФ), Захарченко - два эпизода пособничества в растрате 4 млн рублей банка (ч. 5 ст. 33 - ч. 4 ст. ст. 160 УК РФ).

Оба фигуранта были задержаны и заключены под стражу в конце марта прошлого года. Следствие считает, что В.Захарченко был незаконно трудоустроен и получал зарплату в должности помощника предправления банка - сначала Корьевкина, а затем находящегося в настоящее время в розыске Сергея Гриба.

Никто из фигурантов не признает свою вину. Отец экс-полицейского связывает свое уголовное преследование с попыткой правоохранительных органов оказать давление на его сына.

Банк МИА, который признан по делу потерпевшим, подал к обвиняемым гражданский иск на 12,5 млн рублей из-за ущерба деловой репутации. Адвокаты Захарченко ранее заявляли о готовности их подзащитного возместить изначально инкриминируемый ему ущерб в 4 млн рублей, с связи с чем указанная сумма была зачислена на специальный счет. В рамках дела Басманный суд наложил арест на имущество Виктора Захарченко на общую сумму 400 млн рублей.

В настоящее время следственные действия по делу завершены - обвиняемые вместе с адвокатами знакомятся с материалами расследования.

Сыну Виктора Захарченко Дмитриюо инкриминируется получение взяток и воспрепятствование осуществлению правосудия. С 10 сентября 2016 года он находится под стражей.