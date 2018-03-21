Воробьев прибыл в Волоколамский район на полигон "Ядрово"

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду приехал в Волоколамский район.

Как передает корреспондент "Интерфакса", глава региона осматривает полигон "Ядрово", где в ночь на 21 марта произошел выброс свалочного газа и пострадали люди.

Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков ранее сообщал, что к медикам в Волоколамском районе обратилось 57 детей, большая часть из них уже отпущена домой.

Между тем в управлении Роспотребнадзора по Московской области сообщили, что Мониторинг атмосферного воздуха Волоколамска, который проводится управлением службы, не показал превышений содержания загрязняющих веществ.

"С 9 марта превышений гигиенических нормативов по содержанию загрязняющих веществ, в том числе сероводорода, в атмосферном воздухе в городе Волоколамске не выявлено", - говорится в сообщении.

При этом в подмосковном Роспотребнадзоре советуют гражданам, обладающим "повышенной чувствительностью к загрязнению атмосферного воздуха химическими веществами, формирующими ощущения запаха" придерживаться ряда рекомендаций. В том числе - избегать длительного нахождения на открытом воздухе.