Большинство обратившихся к медикам детей в Волоколамске отпущены домой

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - К медикам в Волоколамском районе в среду обратилось 57 детей, большая часть из них уже отпущена домой, сообщил журналистам министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

"Сегодня в утренние часы у нас было массовое обращение школьников из трех образовательных учреждений по поводу слабости и головокружения, на 14:00 все основные обращения приняты, дети осмотрены, 57 человек итоговая цифра", - сказал Марков в среду.

Министр добавил, что четыре ребенка по просьбам их родителей проходят дополнительные обследования, один - госпитализирован из-за ранее выявленного заболевания. Остальные дети отпущены домой.

По словам Маркова, дети жаловались на тошноту и головокружение, которые связывали с неприятным запахом в городе. "Мы изучили состояние газов, их уровень в пределах нормы. То есть клиника напрямую не связана с концентрацией в воздухе тех или иных веществ", - отметил глава подмосковного Минздрава.

Он заявил, что в Волоколамский район отправилась группа специалистов по токсикологии с целью выяснения причин произошедшего. Там также находится главный педиатр области.

Ранее в среду местные жители рассказали "Интерфаксу", что с утра в городе стоит особенно неприятный запах от полигона и некоторые учителя и воспитатели рекомендовали родителям забрать детей из школ и детских садов домой.

В администрации Волоколамского района Подмосковья сообщили, что в ночь на 21 марта на полигоне произошел выброс свалочного газа. Собеседник агентства отметил, что в "Ядрово" работает оперативный штаб, источник выброса выявлен и ликвидирован.

16 марта на полигоне "Ядрово" также произошло несколько залповых выбросов сероводорода. Пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области на следующий день сообщила о ликвидации очагов утечки свалочного газа.