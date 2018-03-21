Губернатор Подмосковья заявил о намерении "отправить" детей из Волоколамска

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Детей Волоколамска планируется отправить из города в связи из-за ситуации с полигоном "Ядрово", сообщил журналистам в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Мы обязательно предусмотрим все необходимые мероприятия, чтобы детей отправить в места отдыха максимальное количество детей. Для этого я сюда и приехал", - сказал Воробьев журналистам.

По его словам, "сейчас с главным врачом и специалистами из МОНИКИ прислали специальную бригаду, посмотрим, и врачи сделают заключение, дадут рекомендации, которым мы будем следовать".

В ответ на предложение местных жителей вывезти детей в детские лагеря, губернатор отметил, что это "хорошая идея".

В минздраве Московской области сообщили, что к медикам в среду 21 марта обратилось 57 детей из Волоколамского района, они жаловались на головокружение и тошноту. В региональном ведомстве отметили, что четыре ребенка по просьбам их родителей проходят дополнительные обследования, один - госпитализирован из-за ранее выявленного заболевания.

Глава муниципалитета Евгений Гаврилов отметил, что неприятный запах возник в Волоколамске из-за разлома на мусорном полигоне "Ядрово", произошедшего в ночь на среду. "Данный очаг выхода свалочного газа стали оперативно засыпать грунтом. К утру очаг был ликвидирован", - привели "Интерфаксу" слова Гаврилова в пресс-службе администрации Волоколамского района.

В администрации Волоколамского района Подмосковья подтвердили, что в ночь на 21 марта на полигоне произошел выброс свалочного газа. Источник выброса выявлен и ликвидирован.

Ранее сообщалось, что 24 марта планируется завершить работы по устройству нового участка полигона, после этого завоз отходов на старый участок прекратят и там начнутся работы по установке систем дегазации. Их планируют завершить к 15 июня.