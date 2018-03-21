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Жители Волоколамска подали иск в суд о закрытии полигона "Ядрово"

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Волоколамский горсуд Московской области зарегистрировал исковое заявление от жителей города к ООО "Ядрово" с требованием закрыть полигон отходов, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Исковое заявление поступило в суд 16 марта. Дата его рассмотрения пока не назначена", - сказали в суде.

Истцами по иску проходят восемь жителей Волоколамска, пятеро из которых действуют как в своих интересах, так и в интересах семи несовершеннолетних.

Третьим лицом по делу заявлена администрация Волоколамского муниципального района Подмосковья.

Между тем следователи начали проверку по факту загрязнения воздуха подмосковного Волоколамска.

"С целью установления наличия или отсутствия признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы), следственными органами по данному факту организовано проведение проверки. По результатам проверки будет принято процессуально решение", - сообщила "Интерфаксу" представитель регионального управления ведомства Ольга Врадий.

В администрации Волоколамского района Подмосковья сообщили, что в ночь на 21 марта на полигоне произошел выброс свалочного газа. Собеседник агентства отметил, что в "Ядрово" работает оперативный штаб, источник выброса выявлен и ликвидирован.

В минздраве Московской области сообщили, что к медикам в среду обратилось 57 детей из Волоколамского района, они жаловались на головокружение и тошноту. В региональном ведомстве отметили, что четыре ребенка по просьбам их родителей проходят дополнительные обследования, один - госпитализирован из-за ранее выявленного заболевания.

Как сообщается на сайте организации, ООО "Ядрово" было создано в 2008 году при участии администрации Волоколамского муниципального района Московской области с целью организации высокотехнологичной компании, работающей в сфере оборота отходов производства и потребления полного цикла: сбор, транспортировка, отбор вторсырья, размещение.

Отравление в Волоколамске

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Теги: Волоколамск, Ядрово, СКР, Московская область
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